Шарова Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарова Прасковья Васильевна

Шарова Прасковья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Шаров Василий Михеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1872

Сын: Левченко Козьма Александрович

Отец ребёнка: Левченко Александр Максимович

Рождение ребёнка
25.08.1875

Сын: Левченко Александр Александрович

Отец ребёнка: Левченко Александр Максимович

Рождение ребёнка
24.08.1882

Дочь: Левченко Марфа Александровна

Отец ребёнка: Левченко Александр Максимович

Рождение ребёнка
20.07.1886

Сын: Левченко Илья Александрович

Отец ребёнка: Левченко Александр Максимович

Рождение ребёнка
20.07.1886

Дочь: Левченко Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Левченко Александр Максимович

Рождение ребёнка
20.07.1888

Сын: Левченко Иван Александрович

Отец ребёнка: Левченко Александр Максимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close