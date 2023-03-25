Шарова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Шаров Василий Михеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1872
Сын: Левченко Козьма Александрович
Отец ребёнка: Левченко Александр Максимович
Рождение ребёнка
25.08.1875
Сын: Левченко Александр Александрович
Отец ребёнка: Левченко Александр Максимович
Рождение ребёнка
24.08.1882
Дочь: Левченко Марфа Александровна
Отец ребёнка: Левченко Александр Максимович
Рождение ребёнка
20.07.1886
Сын: Левченко Илья Александрович
Отец ребёнка: Левченко Александр Максимович
Рождение ребёнка
20.07.1886
Дочь: Левченко Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Левченко Александр Максимович
Рождение ребёнка
20.07.1888
Сын: Левченко Иван Александрович
Отец ребёнка: Левченко Александр Максимович
Смерть
Неизвестно