Петров Константин Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти07.08.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
С 27.05.1894 по 07.08.1902
муж Константин Григорьевич умер 07.08.1902 в 25 лет от горячки
Рождение ребёнка
18.06.1898
Дочь: Петрова Агриппина Константиновна
Мать ребёнка: Андреева Феодосия (Федосья) Даниловна
Рождение ребёнка
26.02.1901
Сын: Петров Василий Константинович
Мать ребёнка: Андреева Феодосия (Федосья) Даниловна
Место жительства
Неизвестно
Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
07.08.1902
от горячки