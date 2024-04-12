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Петров Константин Григорьевич

Место рождения

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

07.08.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
С 27.05.1894 по 07.08.1902

Жена: Андреева Феодосия (Федосья) Даниловна

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
муж Константин Григорьевич умер 07.08.1902 в 25 лет от горячки
Рождение ребёнка
18.06.1898

Дочь: Петрова Агриппина Константиновна

Мать ребёнка: Андреева Феодосия (Федосья) Даниловна

Рождение ребёнка
26.02.1901

Сын: Петров Василий Константинович

Мать ребёнка: Андреева Феодосия (Федосья) Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
07.08.1902
Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
от горячки
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