Калягин Валерий (Валентин) Иванович
Место рождения
Дата рождения09.11.1940
Дата смерти17.07.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1940
Отец: Калягин Иван Степанович
Образование
С 1947 по 1954
Образование 8 классов
Гражданство
11.09.1963
Рождение ребёнка
11.03.1985
Сын: Калягин Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: Калягина (Апчитаева) Тамара Александровна
Аржаан, Пий-Хемский муниципальный район, Республика Тыва
Смерть
17.07.2011