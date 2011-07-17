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Калягин Валерий (Валентин) Иванович

Место рождения

Белый Яр, Алтайский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

09.11.1940

Дата смерти

17.07.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1940

Отец: Калягин Иван Степанович

Мать: Калягина Вера Григорьевна

Белый Яр, Алтайский муниципальный район, Республика Хакасия
Образование
С 1947 по 1954
Образование 8 классов
Гражданство
11.09.1963
Туран, Пий-Хемский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
11.03.1985

Сын: Калягин Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Калягина (Апчитаева) Тамара Александровна

Аржаан, Пий-Хемский муниципальный район, Республика Тыва
Смерть
17.07.2011
Туран, Пий-Хемский муниципальный район, Республика Тыва

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