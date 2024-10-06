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Бородько Василий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Бородько Илья Самуилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Я

Мать ребёнка: Леоненко Ефросинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.04.1941

Сын: Бородько Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Леоненко Ефросинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1943

Сын: Бородько Алексей

Мать ребёнка: Леоненко Ефросинья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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