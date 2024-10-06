Бородько Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Бородько Илья Самуилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Я
Мать ребёнка: Леоненко Ефросинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.04.1941
Сын: Бородько Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Леоненко Ефросинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1943
Сын: Бородько Алексей
Мать ребёнка: Леоненко Ефросинья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно