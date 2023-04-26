Надежичев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежичев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1918

Дата смерти

07.03.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1918

Отец: Надежичев Василий

Мать: Надежичева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Смирнова) Клавдия

Рождение ребёнка
12.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Смирнова) Клавдия

Рождение ребёнка
22.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Смирнова) Клавдия

Рождение ребёнка
07.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Смирнова) Клавдия

Смерть
07.03.1975

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