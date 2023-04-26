Надежичев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1918
Дата смерти07.03.1975
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1918
Отец: Надежичев Василий
Мать: Надежичева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1947
Рождение ребёнка
22.02.1950
Рождение ребёнка
07.12.1954
Смерть
07.03.1975