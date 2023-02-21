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Браславский Яков Гирш

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Дольник Феня Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Павлоград, Дніпропетровська область
Год рождения высчитан из сведений в записи о бракосочетании в метрической книге г. Павлограда за 1899 г.
Рождение ребёнка
1888

Сын: Браславский Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Год и место рождения взяты из листа свидетельских показаний племянницы, Сариты Розиной (Шульц), с сайта Яд Вашем.
Смерть
Неизвестно
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