Браславский Яков Гирш
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Дольник Феня Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Павлоград, Дніпропетровська область
Год рождения высчитан из сведений в записи о бракосочетании в метрической книге г. Павлограда за 1899 г.
Рождение ребёнка
1888
Сын: Браславский Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Год и место рождения взяты из листа свидетельских показаний племянницы, Сариты Розиной (Шульц), с сайта Яд Вашем.
Смерть
Неизвестно