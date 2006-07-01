Михайлов Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти?.07.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.07.2006
Оха, Охинский, Сахалинская область
Причина смерти: алкоголь