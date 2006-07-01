Михайлов Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

?.07.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.07.2006
Оха, Охинский, Сахалинская область
Причина смерти: алкоголь

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