Попова Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти15.03.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Назарович
д. Малое Раменье Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Иван Назарович
д. Раменье Фефиловское
Смерть
15.03.1866
д. Раменье Фефиловское
Причина смерти: от чахотки