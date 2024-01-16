Попова Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

15.03.1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Назарович

д. Малое Раменье Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван Назарович

д. Раменье Фефиловское
Смерть
15.03.1866
д. Раменье Фефиловское
Причина смерти: от чахотки
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