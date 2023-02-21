Тихон Зиновьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Ефим Тихонович
Мать ребёнка: Алена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Филимон Тихонович
Мать ребёнка: Алена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Ксения Тихонова
Мать ребёнка: Алена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Василий Тихонович
Мать ребёнка: Алена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Федосья Тихоновна
Мать ребёнка: Алена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Алена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Амплей Тихонович
Мать ребёнка: Алена Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алена Петрова
Смерть
1811