Тихон Зиновьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихон Зиновьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1746 г.р.

Дети

Около 1770 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1783 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Ефим Тихонович

Мать ребёнка: Алена Петрова

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Филимон Тихонович

Мать ребёнка: Алена Петрова

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Ксения Тихонова

Мать ребёнка: Алена Петрова

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Василий Тихонович

Мать ребёнка: Алена Петрова

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Федосья Тихоновна

Мать ребёнка: Алена Петрова

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Меринов Николай Тихонов

Мать ребёнка: Алена Петрова

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Амплей Тихонович

Мать ребёнка: Алена Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алена Петрова

Смерть
1811
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