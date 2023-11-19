Зыков Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зыков Александр Анатольевич

Мать: Зыкова (Лагутина) Лариса Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
С 15.07.2006 по 15.12.2020

Жена: Макарова (Савина) Светлана Геннадьевна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
18.07.2007

Сын: Зыков Аристарх Кириллович

Мать ребёнка: Макарова (Савина) Светлана Геннадьевна

Рождение ребёнка
12.12.2012

Сын: Зыков Архип Кириллович

Мать ребёнка: Макарова (Савина) Светлана Геннадьевна

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