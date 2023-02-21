Климук (Сахарчук) Параскева Парфеньевна
Место рожденияхутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Рождение ребёнка
08.10.1923
Сын: Климук Арсений Никифорович
Отец ребёнка: Климук Никифор Венедиктович
хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
24.01.1926
Дочь: Климук Нина Венедиктовна
Отец ребёнка: Климук Никифор Венедиктович
хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Незаконнорожденная
Бракосочетание
13.02.1927
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Смерть
Неизвестно