Климук (Сахарчук) Параскева Парфеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук (Сахарчук) Параскева Парфеньевна

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Место рождения

хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1903 г.р.

Дети

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MB
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Рождение ребёнка
08.10.1923

Сын: Климук Арсений Никифорович

Отец ребёнка: Климук Никифор Венедиктович

хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
24.01.1926

Дочь: Климук Нина Венедиктовна

Отец ребёнка: Климук Никифор Венедиктович

хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Незаконнорожденная
Бракосочетание
13.02.1927

Муж: Климук Никифор Венедиктович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Смерть
Неизвестно
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