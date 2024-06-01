Погудин Игнат Осипович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Погудин Осип Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Вычужанина (Погудина) Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Погудин Дмитрий Игнатьевич
Мать ребёнка: Погудина Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Погудин Дмитрий Игнатьевич
Мать ребёнка: Погудина Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
24.02.1911
Дочь: (Погудина) Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: Погудина Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
06.04.1913
Дочь: (Погудина) Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Погудина Ефросинья Петровна
Смерть
Неизвестно