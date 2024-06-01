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Погудин Игнат Осипович

Место рождения

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Погудин Осип Иванович

Мать: не указана

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погудина Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Вычужанина (Погудина) Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Погудин Дмитрий Игнатьевич

Мать ребёнка: Погудина Ефросинья Петровна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Погудин Дмитрий Игнатьевич

Мать ребёнка: Погудина Ефросинья Петровна

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.02.1911

Дочь: (Погудина) Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: Погудина Ефросинья Петровна

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.04.1913

Дочь: (Погудина) Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Погудина Ефросинья Петровна

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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