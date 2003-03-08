Земляков Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения13.05.1949
Дата смерти08.03.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1949
Бракосочетание
06.11.1971
Рождение ребёнка
27.07.1972
Дочь: Смирнова (Землякова) Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Землякова (Попова) Надежда Александровна
Рождение ребёнка
13.07.1987
Сын: Земляков Андрей Константинович
Мать ребёнка: Землякова (Попова) Надежда Александровна
Смерть
08.03.2003