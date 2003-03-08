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Земляков Константин Иванович

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Место рождения

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

13.05.1949

Дата смерти

08.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1949

Отец: Земляков Иван Афиногенович

Мать: Меньшова Клавдия Григорьевна

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
06.11.1971

Жена: Землякова (Попова) Надежда Александровна

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1972

Дочь: Смирнова (Землякова) Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Землякова (Попова) Надежда Александровна

Каремша, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1987

Сын: Земляков Андрей Константинович

Мать ребёнка: Землякова (Попова) Надежда Александровна

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
08.03.2003
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

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