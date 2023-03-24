Соколова (Хабарова) Мария Владимировна
Место рождениядер. Ново-Пойменская Канский округ
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Ново-Пойменская Канский округ
Бракосочетание
03.02.1903
Рождение ребёнка
19.11.1907
Отец ребёнка: Соколов Феодор (Егоров)
Рождение ребёнка
15.10.1910
Отец ребёнка: Соколов Феодор (Егоров)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно