Соколова (Хабарова) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Хабарова) Мария Владимировна

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Место рождения

дер. Ново-Пойменская Канский округ

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Ново-Пойменская Канский округ
Бракосочетание
03.02.1903

Муж: Соколов Феодор (Егоров)

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.11.1907

Сын: Соколов Григорий Федоров

Отец ребёнка: Соколов Феодор (Егоров)

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.10.1910

Сын: Соколов Афанасий Федоров

Отец ребёнка: Соколов Феодор (Егоров)

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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