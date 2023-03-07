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Мухачева Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1651 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Мухачев Федот Аввакумов

Отец ребёнка: Мухачев Аввакум (Обакумко) Михайлов

дер. Матюшки Лузянина, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1683

Сын: Мухачев Василий Аввакумов

Отец ребёнка: Мухачев Аввакум (Обакумко) Михайлов

дер. Матюшки Лузянина, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухачев Аввакум (Обакумко) Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Салтыковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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