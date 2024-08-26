Медведков Матфей Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1863 ст.
Сын: Медведков Александр Матвеев
Мать ребёнка: Медведкова Параскева Григорьева
Восприемники: г. Мензелинска коллежский регистратор Алексей Петров Дударь и дочь титулярного советника девица Елена Кондратьева Антонова
Рождение ребёнка
09.11.1864 ст.
Мать ребёнка: Медведкова Параскева Григорьева
Смерть
Неизвестно