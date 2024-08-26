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Медведков Матфей Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведкова Параскева Григорьева

Рождение ребёнка
14.10.1863 ст.

Сын: Медведков Александр Матвеев

Мать ребёнка: Медведкова Параскева Григорьева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: г. Мензелинска коллежский регистратор Алексей Петров Дударь и дочь титулярного советника девица Елена Кондратьева Антонова
Рождение ребёнка
09.11.1864 ст.

Сын: Медведков Иван Матфеев

Мать ребёнка: Медведкова Параскева Григорьева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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