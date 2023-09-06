Рудаков Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1985
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1985
Отец: Рудаков Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.2002
Сын: Рудаков Данил Александрович
Мать ребёнка: Рудакова (Юрганова) Людмила Григорьевна
Рождение ребёнка
22.11.2006
Сын: Рудаков Иван Александрович
Мать ребёнка: Рудакова (Юрганова) Людмила Григорьевна