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Рудаков Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1985

Отец: Рудаков Дмитрий

Мать: Рудакова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова (Юрганова) Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
09.07.2002

Сын: Рудаков Данил Александрович

Мать ребёнка: Рудакова (Юрганова) Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
22.11.2006

Сын: Рудаков Иван Александрович

Мать ребёнка: Рудакова (Юрганова) Людмила Григорьевна

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