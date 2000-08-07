Вещуева (Желтова) Просковья Семеновна
Место рожденияДеревня Чернобулак Болтайский район Саратовская область
Дата рождения07.11.1914
Дата смерти07.08.2000
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1914
Отец: Желтов Семен Иванович
Мать: Желтова Просковья
Деревня Чернобулак Болтайский район Саратовская область
Рождение ребёнка
01.02.1940
Дочь: Волкова Таисия Павловна
Отец ребёнка: Вещуев Павел Иванович
Саратовская область Балтийский район
Смерть
07.08.2000