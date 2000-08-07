Вещуева (Желтова) Просковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вещуева (Желтова) Просковья Семеновна

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Место рождения

Деревня Чернобулак Болтайский район Саратовская область

Дата рождения

07.11.1914

Дата смерти

07.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1914

Отец: Желтов Семен Иванович

Мать: Желтова Просковья

Деревня Чернобулак Болтайский район Саратовская область
Рождение ребёнка
01.02.1940

Дочь: Волкова Таисия Павловна

Отец ребёнка: Вещуев Павел Иванович

Саратовская область Балтийский район
Смерть
07.08.2000
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