Зубаков Алексей Николаевич
Место рожденияКурская обл., г. Щигры
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская обл., г. Щигры
Рождение ребёнка
23.10.?
Сын: Зубаков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Зубакова Любовь Петровна
Курская обл., г. Щигры
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубакова Любовь Петровна
Курская обл., г. Щигры
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Курская обл., г. Щигры