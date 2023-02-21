Зубаков Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубаков Алексей Николаевич

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Место рождения

Курская обл., г. Щигры

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская обл., г. Щигры
Рождение ребёнка
23.10.?

Сын: Зубаков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Зубакова Любовь Петровна

Курская обл., г. Щигры
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубакова Любовь Петровна

Курская обл., г. Щигры
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Курская обл., г. Щигры
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