Григоров Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григоров Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григоров Иван Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Григорова) Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: (Григорова) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Григорова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Иван Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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