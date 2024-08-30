Григоров Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григоров Иван Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григоров Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Григорова) Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: (Григорова) Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно