Смехова Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смехова Любовь Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.07.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смехова Ольга Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
26.07.1998
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