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Мезрин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1952

Дата смерти

20.10.2019

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1952

Отец: Мезрин Николай Леонтьевич

Мать: Мезрина Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.10.2019

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