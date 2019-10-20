Мезрин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1952
Дата смерти20.10.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1952
Отец: Мезрин Николай Леонтьевич
Мать: Мезрина Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.10.2019