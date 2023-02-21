Мосалев Спиридон Зотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Мосалев Ермолай Спиридонович
Мать ребёнка: Мосалева N
Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Мосалев Карп Спиридонович
Мать ребёнка: Мосалева N
Рождение ребёнка
1863
Сын: Мосалев Алексей Спиридонович
Мать ребёнка: Мосалева N