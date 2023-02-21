Мосалев Спиридон Зотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосалев Спиридон Зотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Мосалев Ермолай Спиридонович

Мать ребёнка: Мосалева N

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Мосалев Карп Спиридонович

Мать ребёнка: Мосалева N

Рождение ребёнка
1863

Сын: Мосалев Алексей Спиридонович

Мать ребёнка: Мосалева N

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