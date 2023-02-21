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Тонкачев Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Тонкачев Николай Михайлович

Мать: Тонкачева Мария

Рождение ребёнка
13.02.1964

Сын: Тонкачев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Тонкачева Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тонкачева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федяева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Тонкачева Валентина Ивановна

Смерть
2016
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