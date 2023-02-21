Тонкачев Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Тонкачев Николай Михайлович
Мать: Тонкачева Мария
Рождение ребёнка
13.02.1964
Сын: Тонкачев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Тонкачева Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федяева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Тонкачева Валентина Ивановна
Смерть
2016