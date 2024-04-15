Казаринова Матрона Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазаринова Матрона Парфеновна

Казаринова Матрона Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Казаринов Иван Маркович

Рождение ребёнка
?.09.1850

Дочь: Елена Или Алена Ивановна

Отец ребёнка: Казаринов Иван Маркович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Казаринов Иван Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаринов Иван Маркович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close