Казаринова Матрона Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Казаринов Иван Маркович
Рождение ребёнка
?.09.1850
Дочь: Елена Или Алена Ивановна
Отец ребёнка: Казаринов Иван Маркович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Казаринов Иван Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно