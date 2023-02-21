Агафонова Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Агафонов Василий Петрович
Демочкин, город Михайловка, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно