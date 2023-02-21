Агафонова Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафонова Александра Федоровна

Агафонова Александра Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агафонов Василий Петрович

Демочкин, город Михайловка, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close