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Пашков Павел Степанович

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Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1954

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пашков Степан Егорович

Мать: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Пашков Федор Павлович

Мать ребёнка: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашков Никанор Павлович

Мать ребёнка: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашков Семен Павлович

Мать ребёнка: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашков Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
После 1954
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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