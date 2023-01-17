Пашков Павел Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пашков Степан Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1910
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пашков Иван Павлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1954