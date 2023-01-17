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Денисова Пелагея Потолова

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
23.01.1885

Муж: Денисов Павел Тихонович

Рождение ребёнка
20.07.1886

Сын: Денисов Илья Павлович

Отец ребёнка: Денисов Павел Тихонович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.01.1894

Сын: Денисов Иван Павлович

Отец ребёнка: Денисов Павел Тихонович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.06.1895

Дочь: Февронья Павловна

Отец ребёнка: Денисов Павел Тихонович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.09.1902

Сын: Денисов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Денисов Павел Тихонович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
26.05.1904

Сын: Денисов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Денисов Павел Тихонович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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