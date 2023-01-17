Денисова Пелагея Потолова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1885
Рождение ребёнка
20.07.1886
Отец ребёнка: Денисов Павел Тихонович
Рождение ребёнка
05.01.1894
Отец ребёнка: Денисов Павел Тихонович
Рождение ребёнка
22.06.1895
Дочь: Февронья Павловна
Отец ребёнка: Денисов Павел Тихонович
Рождение ребёнка
25.09.1902
Отец ребёнка: Денисов Павел Тихонович
Рождение ребёнка
26.05.1904
Отец ребёнка: Денисов Павел Тихонович
Смерть
Неизвестно