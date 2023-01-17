Бабинцев Стефан
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Бабинцев Спиридон
Мать: Бабинцева Фекла
Рождение ребёнка
1896
Сын: Бабинцев Григорий
Мать ребёнка: Бабинцева Мария
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Бабинцева Мария
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Евфимия
Мать ребёнка: Бабинцева Мария
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Бабинцева Мария
Бабинцева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабинцева Мария
Смерть
Неизвестно