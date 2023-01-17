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Бабинцев Стефан

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Место рождения

Малопроваловский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Бабинцев Спиридон

Мать: Бабинцева Фекла

Малопроваловский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Бабинцев Григорий

Мать ребёнка: Бабинцева Мария

Малопроваловский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Бабинцева Мария

Малопроваловский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Евфимия

Мать ребёнка: Бабинцева Мария

Малопроваловский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Бабинцева Мария

Бабинцева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабинцева Мария

Смерть
Неизвестно
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