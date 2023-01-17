Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Лысов Владимир' Пантелеимонович
Лысов Владимир' Пантелеимонович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Ивановской
, Орловский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
13.07.1906 ст.
Пол
Мужской
Отец
Лысов Пантелеимон Сергеевич
Вычислено 1855 г.р.
Мать
- Епистимия Григорьевна
Вычислено 1863 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1906 ст.
Отец:
Лысов Пантелеимон Сергеевич
Мать:
- Епистимия Григорьевна
Ивановской
, Орловский уезд, Вятская губерния
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия