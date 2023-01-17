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Лысов Владимир' Пантелеимонович

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

13.07.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1855 г.р.

Мать

Вычислено 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1906 ст.

Отец: Лысов Пантелеимон Сергеевич

Мать: - Епистимия Григорьевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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