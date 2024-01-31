Иванникова (Михайлова) Евдокия Андриановна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1908
Рождение ребёнка
11.04.1909
Сын: Иванников Василий Иванович
Отец ребёнка: Иванников Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
23.02.1911
Дочь: Иванникова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Иванников Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
09.03.1913
Отец ребёнка: Иванников Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
09.07.1922
Отец ребёнка: Иванников Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Иванников Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно