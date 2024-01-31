Иванникова (Михайлова) Евдокия Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванникова (Михайлова) Евдокия Андриановна

Место рождения

Жуланка, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Жуланка, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
18.01.1908

Муж: Иванников Иван Сергеевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.04.1909

Сын: Иванников Василий Иванович

Отец ребёнка: Иванников Иван Сергеевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.02.1911

Дочь: Иванникова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Иванников Иван Сергеевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.03.1913

Сын: Иванников Павел Иванович

Отец ребёнка: Иванников Иван Сергеевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.07.1922

Сын: Иванников Петр Иванович

Отец ребёнка: Иванников Иван Сергеевич

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Иванников Иван Иванович

Отец ребёнка: Иванников Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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