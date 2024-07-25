Чистяков Матвей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Чистяков Никифор Аникиевич
Мать: Ульяна? Осиповна
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Ульяна Ларионовна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Григорий Матвеевич
Мать ребёнка: Ульяна Ларионовна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Агап Матвеевич
Мать ребёнка: Ульяна Ларионовна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Ульяна Ларионовна
Смерть
1812