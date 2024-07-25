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Чистяков Матвей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Чистяков Никифор Аникиевич

Мать: Ульяна? Осиповна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Чистяков Фока Матвеевич

Мать ребёнка: Ульяна Ларионовна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: Ульяна Ларионовна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Агап Матвеевич

Мать ребёнка: Ульяна Ларионовна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Ульяна Ларионовна

Смерть
1812

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