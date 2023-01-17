Ефимочкин Иосиф(Осип) Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимочкин Иосиф(Осип) Трифонович

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Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Ефимочкин Трифон

Мать: Ефимочкина Татьяна Ефимовна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.09.1848

Дочь: Марья Осиповна

Мать ребёнка: Ефимочкина Дария Захаровна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дарья Осиповна

Мать ребёнка: Ефимочкина Дария Захаровна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Акилина Осиповна

Мать ребёнка: Ефимочкина Дария Захаровна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимочкина Дария Захаровна

Смерть
Неизвестно
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