Ефимочкин Иосиф(Осип) Трифонович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Ефимочкин Трифон
Рождение ребёнка
?.09.1848
Дочь: Марья Осиповна
Мать ребёнка: Ефимочкина Дария Захаровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дарья Осиповна
Мать ребёнка: Ефимочкина Дария Захаровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Акилина Осиповна
Мать ребёнка: Ефимочкина Дария Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно