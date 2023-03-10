(Шмелёва) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шмелёва) Пелагея Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899 ст.

Дата смерти

19.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899 ст.

Отец: Шмелёв Михаил Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1924

Дочь: Зоя Ильинична

Отец ребёнка: Самсонов Илья Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1933

Дочь: Никифорова София Ильинична

Отец ребёнка: Самсонов Илья Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Ильинична

Отец ребёнка: Самсонов Илья Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Илья Михайлович

Смерть
19.03.1955
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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