(Шмелёва) Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899 ст.
Дата смерти19.03.1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899 ст.
Отец: Шмелёв Михаил Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1924
Дочь: Зоя Ильинична
Отец ребёнка: Самсонов Илья Михайлович
Рождение ребёнка
03.10.1933
Дочь: Никифорова София Ильинична
Отец ребёнка: Самсонов Илья Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Ильинична
Отец ребёнка: Самсонов Илья Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1955