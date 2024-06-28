Бася Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бася Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хазанов Иосиф

Мать: Брук Хая-Малка Авраамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобовникова Евгения Вениаминовна

Отец ребёнка: Бобовников Вениамин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобовников Лев Вениаминович

Отец ребёнка: Бобовников Вениамин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобовникова Мара Вениаминовна

Отец ребёнка: Бобовников Вениамин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобовников Вениамин

Смерть
Неизвестно

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