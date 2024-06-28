Бася Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хазанов Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобовникова Евгения Вениаминовна
Отец ребёнка: Бобовников Вениамин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобовников Лев Вениаминович
Отец ребёнка: Бобовников Вениамин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобовникова Мара Вениаминовна
Отец ребёнка: Бобовников Вениамин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобовников Вениамин
Смерть
Неизвестно