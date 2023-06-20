Марина Евтеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Неонила Трофимовна
Отец ребёнка: Коврижных Трофим Сидорович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Урусовская
Рождение ребёнка
15.09.1853
Сын: Коврижных Дмитрий Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Трофим Сидорович
д. Урусовская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коврижных Степан Трофимович
Отец ребёнка: Коврижных Трофим Сидорович
д. Урусовская
Смерть
Неизвестно