Марина Евтеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Евтеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Неонила Трофимовна

Отец ребёнка: Коврижных Трофим Сидорович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Урусовская
Рождение ребёнка
15.09.1853

Сын: Коврижных Дмитрий Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Трофим Сидорович

д. Урусовская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Степан Трофимович

Отец ребёнка: Коврижных Трофим Сидорович

д. Урусовская
Смерть
Неизвестно
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