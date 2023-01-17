Окулова Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окулова Евдокия Николаевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Окулова Мария Аркадьевна

Отец ребёнка: Окулов Аркадий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Аполлосова Александра Аркадьевна

Отец ребёнка: Окулов Аркадий Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дочь священника Введенской кладбищенской церкви Аркадия Окулова и жены его Евдокии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окулов Аркадий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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