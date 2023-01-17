Окулова Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Окулова Мария Аркадьевна
Отец ребёнка: Окулов Аркадий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Аполлосова Александра Аркадьевна
Отец ребёнка: Окулов Аркадий Дмитриевич
Дочь священника Введенской кладбищенской церкви Аркадия Окулова и жены его Евдокии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно