Родионов Борис Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родионов Василий
Рождение ребёнка
21.08.1982
Дочь: Родионова Елена Борисовна
Мать ребёнка: Хмелева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
23.12.1983
Сын: Родионов Василий Борисович
Мать ребёнка: Хмелева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
01.07.1985
Дочь: Родионова Ульяна Борисовна
Мать ребёнка: Хмелева Ольга Николаевна