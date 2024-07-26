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Родионов Борис Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родионов Василий

Мать: Родионова Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
21.08.1982

Дочь: Родионова Елена Борисовна

Мать ребёнка: Хмелева Ольга Николаевна

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
23.12.1983

Сын: Родионов Василий Борисович

Мать ребёнка: Хмелева Ольга Николаевна

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1985

Дочь: Родионова Ульяна Борисовна

Мать ребёнка: Хмелева Ольга Николаевна

Торжок, город Торжок, Тверская область

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