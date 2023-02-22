Стачëва (Исаева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стачëва (Исаева) Евдокия Ивановна

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Место рождения

д.Пияичное, Горбатовский уезд

Дата рождения

01.08.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1901

Отец: Исаев Иван Петрович

Мать: Исаева Екатерина Григорьева

д.Пияичное, Горбатовский уезд
Бракосочетание
08.02.1922

Муж: Стачëв Фëдор Максимович

Пашигорьевский исполком
Рождение ребёнка
11.11.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стачëв Фëдор Максимович

Яковское, Пашигорьевская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стачëв Фëдор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стачëв Фëдор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стачëв Фëдор Максимович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Яковское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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