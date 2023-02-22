Стачëва (Исаева) Евдокия Ивановна
Место рожденияд.Пияичное, Горбатовский уезд
Дата рождения01.08.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1901
Отец: Исаев Иван Петрович
д.Пияичное, Горбатовский уезд
Бракосочетание
08.02.1922
Пашигорьевский исполком
Рождение ребёнка
11.11.1922
Яковское, Пашигорьевская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Яковское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область