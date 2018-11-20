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Ортянова Мария Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.2018

Отец: Ортянов Илья Николаевич

Мать: Ортянова Марина Васильевна

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