Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кочергина (Хохлова) Татьяна Геннадьевна
Кочергина (Хохлова) Татьяна Геннадьевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Череповец
, город Череповец, Вологодская область
Дата рождения
22.02.1945
Пол
Женский
Отец
Хохлов Геннадий Константинович
1908 г.р.
Мать
Хохлова (Смирнова) Анна Филипповна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВХ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1945
Отец:
Хохлов Геннадий Константинович
Мать:
Хохлова Анна Филипповна
Череповец
, город Череповец, Вологодская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия