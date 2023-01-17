Кочергина (Хохлова) Татьяна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина (Хохлова) Татьяна Геннадьевна

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

22.02.1945

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1945

Отец: Хохлов Геннадий Константинович

Мать: Хохлова Анна Филипповна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
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