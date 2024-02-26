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Лукерья Маркова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

02.06.1865 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Емельян Васильев (Ич)

Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Тимофей Васильев (Ич)

Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Дарья Васильева (Вна)

Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Марья Васильева (Вна)

Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Николай Васильев (Ич)

Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Федотов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
02.06.1865 ст.
Причина смерти: старость | по МК1865 см
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