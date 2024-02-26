Лукерья Маркова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти02.06.1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Дарья Васильева (Вна)
Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Марья Васильева (Вна)
Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Василий Федотов (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Федотов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
02.06.1865 ст.
Причина смерти: старость | по МК1865 см