Кудрина Ульяна Радионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрина (Кудрина) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Литвинов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрин Григорий
Отец ребёнка: Литвинов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрин Петр
Отец ребёнка: Литвинов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрин Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Литвинов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрин Александр Александрович
Отец ребёнка: Литвинов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1958
Дочь: Юрганова (Кудрина) Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Литвинов Александр Петрович
Смерть
Неизвестно