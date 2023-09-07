Кудрина Ульяна Радионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрина Ульяна Радионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрина (Кудрина) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Литвинов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрин Григорий

Отец ребёнка: Литвинов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрин Петр

Отец ребёнка: Литвинов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрин Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Литвинов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрин Александр Александрович

Отец ребёнка: Литвинов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Александр Петрович

Рождение ребёнка
01.04.1958

Дочь: Юрганова (Кудрина) Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Литвинов Александр Петрович

Смерть
Неизвестно

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