(Лукьянова) Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лукьянова) Дарья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Лукьянов Семен Варфоломеевич

Мать: Лукьянова Татьяна

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