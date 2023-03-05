Иван Онуфриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Онуфриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1698 г.р.

Мать

1699 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Онуфрий Семенов

Мать: Ефросинья Лукьянова

Смерть
Неизвестно
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