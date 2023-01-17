Соболев Григорий Константинович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Соболев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Соболева Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Соболева Таисия Григорьевна
Мать ребёнка: Соболева Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
03.02.1932
Сын: Соболев Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Соболева Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
24.01.1934
Дочь: Соболева Фелисата Григорьевна
Мать ребёнка: Соболева Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
08.03.1936
Сын: Соболев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Соболева Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
24.01.1939
Дочь: Потяркина Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Соболева Анастасия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно