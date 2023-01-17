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Соболев Григорий Константинович

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Место рождения

Веегора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Веегора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Соболев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Соболева Анастасия Афанасьевна

Пиринемь, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Соболева Таисия Григорьевна

Мать ребёнка: Соболева Анастасия Афанасьевна

Пиринемь, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.02.1932

Сын: Соболев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Соболева Анастасия Афанасьевна

Пиринемь, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.01.1934

Дочь: Соболева Фелисата Григорьевна

Мать ребёнка: Соболева Анастасия Афанасьевна

Пиринемь, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.03.1936

Сын: Соболев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Соболева Анастасия Афанасьевна

Пиринемь, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.01.1939

Дочь: Потяркина Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Соболева Анастасия Афанасьевна

Пиринемь, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Анастасия Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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