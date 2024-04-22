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Мостовских Иван Андреевич

Место рождения

Русаково, Белозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1914 ст.

Дата смерти

16.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Русаково, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
16.08.1942
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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