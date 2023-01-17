Семенова (Корнилаева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Корнилаева) Мария Ивановна

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Место рождения

Кондуки, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Корнилаев Иван

Мать: не указана

Кондуки, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.12.1936

Дочь: Бочарова Раиса Петровна

Отец ребёнка: Семенов Петр Терентьевич

Рождение ребёнка
23.01.1938

Сын: Семенов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Семенов Петр Терентьевич

Рождение ребёнка
04.07.1939

Дочь: Семенова Надежба Петровна

Отец ребёнка: Семенов Петр Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Петр Терентьевич

Кондуки, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1988
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