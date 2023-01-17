Семенова (Корнилаева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Корнилаев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1936
Дочь: Бочарова Раиса Петровна
Отец ребёнка: Семенов Петр Терентьевич
Рождение ребёнка
23.01.1938
Сын: Семенов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Семенов Петр Терентьевич
Рождение ребёнка
04.07.1939
Дочь: Семенова Надежба Петровна
Отец ребёнка: Семенов Петр Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988