Максютов Венер Хайревара Улы
Место рожденияд.Зилим-Караново Гафурийского р-на Башкирии
Дата рождения16.09.1935
Дата смерти09.03.2011
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1935
Отец: Максютов Хайревара
Мать: Максютова Василя
д.Зилим-Караново Гафурийского р-на Башкирии
Бракосочетание
12.04.1961
Жена: скрыто настройками приватности
город Уфа, Россия
Рождение ребёнка
17.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Уфа, Россия
Рождение ребёнка
17.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г Уфа Башкортостан
Смерть
09.03.2011
город Уфа, Россия
Похороны
10.03.2011
Нагаевское кладбище, Нагаево, Россия