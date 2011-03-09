Максютов Венер Хайревара Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максютов Венер Хайревара Улы

Место рождения

д.Зилим-Караново Гафурийского р-на Башкирии

Дата рождения

16.09.1935

Дата смерти

09.03.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1935

Отец: Максютов Хайревара

Мать: Максютова Василя

д.Зилим-Караново Гафурийского р-на Башкирии
Бракосочетание
12.04.1961

Жена: скрыто настройками приватности

город Уфа, Россия
Рождение ребёнка
17.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Уфа, Россия
Рождение ребёнка
17.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г Уфа Башкортостан
Смерть
09.03.2011
город Уфа, Россия
Похороны
10.03.2011
Нагаевское кладбище, Нагаево, Россия
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