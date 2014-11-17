Шевелева (Пузина) Валентина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева (Пузина) Валентина Фёдоровна

Место рождения

Саратовская обл., Пугачёвский р-н, д. Старая Порубёжка

Дата рождения

13.03.1930

Дата смерти

17.11.2014

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1930

Отец: Пузин Феодор Семёнович

Мать: Гуреева. Пузина Мария Андреевна

Саратовская обл., Пугачёвский р-н, д. Старая Порубёжка
Рождение ребёнка
02.12.1955

Дочь: Ревва (боярскова) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Шевелев Николай Николаевич

г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Место жительства
Неизвестно
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Смерть
17.11.2014
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