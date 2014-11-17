Шевелева (Пузина) Валентина Фёдоровна
Место рожденияСаратовская обл., Пугачёвский р-н, д. Старая Порубёжка
Дата рождения13.03.1930
Дата смерти17.11.2014
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1930
Саратовская обл., Пугачёвский р-н, д. Старая Порубёжка
Рождение ребёнка
02.12.1955
Дочь: Ревва (боярскова) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Шевелев Николай Николаевич
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Место жительства
Неизвестно
г. Санкт-Петербург (Ленинград)
Смерть
17.11.2014